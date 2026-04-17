Flamengo goleia Independiente Medellín e assume a liderança da Libertadores

O Flamengo assumiu a liderança do Grupo A da Libertadores ao vencer o Independiente Medellín por 4 a 1, na noite desta 4ª feira (16).abr.26, no Maracanã. O resultado recoloca o time carioca na ponta da chave e reforça o peso de nomes já conhecidos pela torcida.

Mais uma vez, a chamada “geração 2019” apareceu.

Giorgian de Arrascaeta e Bruno Henrique marcaram e foram decisivos em momentos-chave da partida. Experientes, os dois comandaram o ritmo ofensivo e ajudaram a construir uma vitória sem sustos após um início equilibrado.

Mas não foram os únicos.

Lucas Paquetá também teve atuação de destaque, participando das jogadas ofensivas e contribuindo diretamente para o placar elástico. O meio-campista deu dinâmica ao time e apareceu bem na construção das jogadas.

O jogo começou com o Medellín tentando se impor, mas a resistência durou pouco. Assim que encaixou a marcação e acelerou as transições, o Flamengo passou a controlar as ações. Os gols vieram em sequência, explorando falhas defensivas da equipe colombiana.

No segundo tempo, o cenário se manteve.

Com vantagem no placar, o time brasileiro administrou o jogo, manteve a posse de bola e ampliou quando teve espaço. O adversário ainda conseguiu descontar, mas sem ameaçar a vitória.

Com o resultado, o Flamengo chega à liderança do grupo e ganha fôlego na disputa por uma vaga nas oitavas de final. Mais do que os três pontos, a atuação reforça um padrão: quando os protagonistas de 2019 aparecem, o time costuma responder.