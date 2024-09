Com recorde mundial, Yeltsin Jacques é ouro nas Paralimpíadas de Paris

O atleta sul-mato-grossense Yeltsin Jacques, conquistou ouro na madrugada da 3ª.feira (3.set.24), na prova dos 1.500m, na categoria T11 (para atletas cegos), dos Jogos Paralímpicos. Concluindo o percurso no tempo de 3m55s82, Yeltsin quebrou o recorde mundial da prova.

“Ontem a gente mostrou a que veio. Hoje foi uma prova fantástica, com recorde mundial, repetindo o feito de Tóquio, onde tive a honra de bater recorde mundial e ganhar a 100ª medalha da história do esporte paralímpico brasileiro. Fico muito feliz, é fruto do trabalho de toda minha família, meus guias, técnico, médicos e toda equipe de Mato Grosso do Sul”, declarou o campeão, logo após a prova.

A prata ficou com o etíope Silesh Yigzaw. O paulista Júlio Agripino conquistou a medalha de bronze, com o tempo de 4min04s03.

03.09.24. Yeltsin Jacques superou Silesh Yigzaw na prova dos 1.500m, na categoria T11 (para atletas cegos) nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Nessa imagem Yeltsin corre com o atleta-guia Guilherme Ademilson. Foto: Silvio Avila/CPB

Na sexta-feira (30.ago.24), Yeltsin já havia conquistado uma medalha de bronze na prova de 5.000m e fez uma dobradinha brasileira com o paulista, Júlio César Agripino, que garantiu a medalha dourada naquele circuito. Desta vez, os paratletas só inverteram as posições e protagonizaram mais uma dobradinha brasileira no pódio.

03.09.24 - Yelltsin Jacques é ouro e Júlio César Agripino é bronze na prova dos 1.500m, na categoria T11, nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Foto: Silvio Avila/CPB

Yeltsin e Agripino duelam por medalhas há um bom tempo, os competidores só trocaram os resultados conquistados no Campeonato Mundial deste ano, em Kobe, no Japão. Na ocasião, eles deram uma prévia de como seria acirrada a disputa no atletismo paralímpico. Yeltsin foi o campeão nos 5.000m e Agripino nos 1.500m.

Com mais essas duas medalhas no atletismo das Paralimpíadas, agora a delegação brasileira tem um total de 13 ouros, 9 pratas e 19 bronzes, o que demonstra a força do país para o esporte paralímpico. Yeltsin soma quatro medalhas paralímpicas na carreira, sendo três ouros e um bronze.

Ele poderá apresentar essas últimas conquistas para o público durante a Corrida do Pantanal, no dia 22 de setembro. A competição é organizada pela Fiems, em parceria com a TV Morena, e tem o nosso bicampeão paralímpico como padrinho.