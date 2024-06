Copa América: palpites e prognósticos

A Copa América é um dos torneios de futebol mais emocionantes e aguardados do mundo, reunindo as melhores seleções da América do Sul para disputas intensas e repletas de rivalidade.

A edição de 2024 promete trazer ainda mais emoção, com times em busca da glória e jogadores ansiosos para deixar sua marca na história do futebol.

Se você é um apaixonado por futebol e gosta de fazer apostas esportivas, este campeonato é um prato cheio de oportunidades! Confira as informações essenciais e dicas para a Copa América 2024!

Quando começa a Copa América?

A Copa América 2024 está programada para começar no dia 20 de junho e promete ser um mês repleto de futebol de alta qualidade, culminando na grande final em 14 de julho.

Durante esse período, as seleções vão se enfrentar em partidas emocionantes, buscando a tão cobiçada taça do torneio mais antigo de seleções do mundo. Marque essas datas no seu calendário e prepare-se para vibrar com cada gol e jogada decisiva.

Onde vai ser a Copa América 2024?

A edição de 2024 da Copa América vai ser sediada nos Estados Unidos, marcando a segunda vez que o país recebe a competição. A primeira vez foi em 2016, durante a Copa América Centenário, uma edição especial que celebrou os 100 anos da Conmebol.

O torneio visa fortalecer e desenvolver o futebol nos Estados Unidos, conforme acordo firmado entre Conmebol e Concacaf. Os 14 estádios que receberão os 32 jogos do torneio. A partida de abertura está marcada para o Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e a final será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami.

Tabela da Copa América

A tabela da Copa América 2024 está organizada em quatro grupos, cada um contendo quatro seleções. Veja a seguir os jogos detalhados da fase de grupos:

Grupo A

1ª rodada

Argentina x Canadá - 20/06, às 20h - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Peru x Chile - 21/06, às 21h - AT&T Stadium (Dallas)

2ª rodada

Peru x Canadá - 25/06, às 19h - Children's Mercy Park (Kansas City)

Chile x Argentina - 25/06, às 22h - MetLife Stadium (Nova Jersey)

3ª rodada

Argentina x Peru - 29/06, às 21h - Hard Rock Stadium (Miami)

Canadá x Chile - 29/06, às 21h - Exploria Stadium (Orlando)

Grupo B

1ª rodada

Equador x Venezuela - 22/06, às 19h - Levi's Stadium (Santa Clara)

México x Jamaica - 22/06, às 22h - NRG Stadium (Houston)

2ª rodada

Equador x Jamaica - 26/06, às 19h - Allegiant Stadium (Las Vegas)

Venezuela x México - 26/06, às 22h - SoFi Stadium (Los Angeles)

3ª rodada

Jamaica x Venezuela - 30/06, às 21h - Q2 Stadium (Austin)

México x Equador - 30/06, às 21h - State Farm Stadium (Phoenix)

Grupo C

1ª rodada

Estados Unidos x Bolívia - 23/06, às 19h - AT&T Stadium (Dallas)

Uruguai x Panamá - 23/06, às 22h - Hard Rock Stadium (Miami)

2ª rodada

Panamá x Estados Unidos - 27/06, às 19h - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Uruguai x Bolívia - 27/06, às 22h - MetLife Stadium (Nova Jersey)

3ª rodada

Bolívia x Panamá - 1°/07, às 22h - Exploria Stadium (Orlando)

Estados Unidos x Uruguai - 1°/07, às 22h - GEHA Field at Arrowhead Stadium (Kansas City)

Grupo D

1ª rodada

Colômbia x Paraguai - 24/06, às 19h - NRG Stadium (Houston)

Brasil x Costa Rica - 24/06, às 22h - SoFi Stadium (Los Angeles)

2ª rodada

Colômbia x Costa Rica - 28/06, às 19h - State Farm Stadium (Phoenix)

Paraguai x Brasil - 28/06, às 22h - Allegiant Stadium (Las Vegas)

3ª rodada

Brasil x Colômbia - 02/07, às 22h - Levi's Stadium (Santa Clara)

Costa Rica x Paraguai - 02/07, às 22h - Q2 Stadium (Austin)

Relembre grandes jogos de Copa América

A Copa América tem uma rica história de partidas memoráveis que ficaram marcadas na memória dos torcedores. Aqui estão três jogos inesquecíveis:

Brasil 3 x 0 Argentina (Final de 2007) - Uma vitória esmagadora do Brasil sobre sua maior rival na final.

Uruguai 1 x 0 Brasil (Final de 1983) - O Uruguai conquistou o título em um confronto tenso e emocionante.

Chile 0 x 0 Argentina (Final de 2015, 4-1 nos pênaltis) - Chile venceu sua primeira Copa América em uma disputa dramática de pênaltis.

Jogadores do Brasil na Copa América

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, finalizou a lista de convocados para a Copa América 2024 da seguinte forma:

Goleiros

Bento (Athletico-PR)

Alisson (Liverpool, ING)

Rafael (São Paulo)

Laterais:

Danilo (Juventus, ITA)

Yan Couto (Girona, ESP)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Wendell (Porto, POR)

Zagueiros:

Beraldo (PSG, FRA)

Éder Militão (Real Madrid, ESP)

Gabriel Magalhães (Arsenal, ING)

Marquinhos (PSG, FRA)

Bremer (Juventus, ITA)

Meio-campistas:

Andreas Pereira (Fulham, ING)

João Gomes (Wolverhampton, ING)

Éderson (Atalanta, ITA)

Bruno Guimarães (Newcastle, ING)

Douglas Luiz (Aston Villa, ING)

Lucas Paquetá (West Ham, ING)

Atacantes:

Pepê (Porto, POR)

Endrick (Palmeiras)

Evanilson (Porto, POR)

Rodrygo (Real Madrid, ESP)

Gabriel Martinelli (Arsenal, ING)

Raphinha (Barcelona, ESP)

Savinho (Girona, ESP)

Vinicius Junior (Real Madrid, ESP)

Os jogadores começarão a se apresentar no dia 30 de maio em Orlando, Flórida, onde a seleção brasileira estabelecerá sua base de preparação. Aqueles que jogam no Brasil se juntarão ao grupo em 3 de junho.

Para afinar a preparação, o Brasil realizará dois amistosos: contra o México, no dia 8 de junho, no Kyle Field, Texas, e contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Camping World Stadium, Orlando. A estreia do Brasil na Copa América está marcada para o dia 24 de junho contra a Costa Rica, em Los Angeles. Estamos ansiosos para ver nossa seleção em campo novamente!

Quem ganhou a última Copa América?

A última edição da Copa América foi realizada em 2021 no Brasil, e o título foi conquistado pela Argentina. A seleção argentina venceu o Brasil por 1 a 0 na final, com um gol de Ángel Di María, encerrando um jejum de 28 anos sem títulos internacionais. Essa vitória histórica reforça a rivalidade entre Brasil e Argentina, que promete novos capítulos emocionantes na edição de 2024.

Faça palpites Copa América

Se você é fã de futebol e gosta de testar seus conhecimentos, fazer palpites na Copa América pode ser uma experiência emocionante e potencialmente lucrativa. A Betsul é a melhor plataforma para isso, oferecendo uma interface intuitiva e diversas opções de apostas.

Você pode apostar nos resultados dos jogos, no desempenho individual dos jogadores, na quantidade de gols e muito mais. Além disso, a Betsul oferece ótimos bônus e promoções para novos usuários, tornando suas apostas ainda mais interessantes.

Com a Betsul, você tem a segurança de apostar em uma plataforma confiável e com excelentes odds. Prepare-se para a Copa América 2024, faça seus palpites informados e torça junto com a Betsul, a casa de apostas que te oferece a melhor experiência no mundo das apostas esportivas.