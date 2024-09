Palmeiras diminui contas e dívidas com venda de jogadores emprestados; confira

O Palmeiras é uma das principais equipes do Brasil e, nos últimos anos, se consolidou na briga por todos os títulos, sob o comando do treinador português Abel Ferreira.

Além disso, o Palmeiras também se tornou uma máquina de formar e vender jogadores. Da base, saíram atletas como Endrick, Luis Henrique e Estêvão, todas promessas vendidas rapidamente.

Porém, outras vendas que o clube anda fazendo são de jogadores emprestados, e isso representa um alívio financeiro ao clube, já que são atletas sem espaço no elenco.

Palmeiras vende jogadores emprestados e fatura quase R$ 50 milhões

O Palmeiras ficou com quase R$ 50 milhões apenas com vendas de jogadores emprestados, que não estavam mais nos planos de Abel Ferreira. Ao todo, foram R$ 46,2 milhões com as negociações.

Um desses jogadores foi o atacante Rafael Navarro. Ele foi emprestado em 2023 ao Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Os americanos ativaram a cláusula de compra e pagaram 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,3 milhões na cotação da época), mas o Verdão ainda manteve uma porcentagem dos direitos do atleta.

Outro jogador, também atacante, foi Merentiel. Ele foi emprestado ao Boca Juniors e foi bem no time argentino, que comprou 70% dos seus direitos por 3 milhões de dólares (cerca R$ 14,8 milhões na cotação da época).

Por fim, quem também foi negociado e não volta é o meia-armador Bruno Tabata. Ele foi emprestado ao Qatar SC em 2023 e, agora, negociado com o Internacional por 2,2 milhões de dólares (cerca de R$ 12,11 milhões).

O Verdão ainda fica com 20% de mais-valia, para uma possível venda, recebendo essa porcentagem do valor que superar o que o Colorado pagou. Além disso, também ficam com 20% do passe total do jogador.

Vale destacar que Atuesta é outro jogador emprestado e que em breve deve entrar nessa lista. O meia tem contrato até 2026 com o Palmeiras, mas está emprestado ao Los Angeles FC, com cláusula de venda para ser ativada até dezembro.

Em meio a reformulação, Palmeiras ainda briga no Brasileirão

O palmeirense está acostumado com títulos nos últimos anos, mas 2024 está sendo marcado pela reformulação. Apesar de terem faturado o Campeonato Paulista na temporada, perderam a Supercopa do Brasil para o São Paulo.

Além disso, foram eliminados na Copa do Brasil pelo Flamengo e na Copa Libertadores pelo Botafogo. Porém, ainda resta o Campeonato Brasileiro, onde estão na briga pelas primeiras posições.

