A Câmara Municipal de Campo Grande deve votar nesta 5ª.feira (26.nov.26) o Projeto de Lei nº 12.246/2026, conhecido como “Ar no Busão”, que estabelece a obrigatoriedade de ar-condicionado nos novos ônibus do transporte coletivo da Capital. A proposta é de autoria do vereador Landmark Rios e tem a assinatura de outros 20 parlamentares.

O texto retorna à pauta após um pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O presidente do colegiado, vereador Clodoilson Pires, afirmou que devolverá a matéria para votação na sessão de 5ª.feira.

Segundo Clodoilson, a proposta busca melhorar as condições de deslocamento dos passageiros, especialmente diante das altas temperaturas registradas em Campo Grande.

“Na quinta-feira estarei devolvendo o projeto, porque ele busca a melhoria para o usuário do transporte público. A gente olha para o calor que está acontecendo na nossa cidade: andar em um ônibus sem ar-condicionado é andar em uma sauna. Acredito que esta Casa tem que dar uma resposta à sociedade, aprovando esse projeto, para que o próximo consórcio venha e resolva esse problema que Campo Grande não aguenta mais”, afirmou.

PRAZOS PARA CLIMATIZAÇÃO

Landmar Rios briga na Câmara para tornar obrigatória instalação de ar-condicionado em ônibus da Capital de MS. Foto: Tero Queiroz

O projeto prevê que a concessionária responsável pelo transporte coletivo arque integralmente com os custos de instalação dos equipamentos, sem repasse à tarifa paga pelos passageiros.

Pelo cronograma estabelecido na proposta, 50% da frota deverá estar climatizada em até seis meses, enquanto a totalidade dos veículos deverá receber os equipamentos no prazo máximo de um ano. Os períodos serão contados a partir da publicação da eventual lei.

A tramitação ocorre em meio à previsão de entrada de uma nova concessionária no sistema de transporte coletivo ainda em 2026. A intenção é que a futura operadora já incorpore a exigência na aquisição de novos veículos.

MAIS DE 140 MIL PASSAGEIROS

Autor do projeto, Landmark Rios defende que a climatização deve ser tratada como uma necessidade para quem utiliza diariamente o transporte público.

“São mais de 140 mil pessoas que pegam ônibus todos os dias e sabemos que Campo Grande é uma cidade quente, chegando a temperaturas de até 40 graus. Ar-condicionado não é luxo, é necessidade”, concluiu.

A proposta ainda depende da votação dos vereadores para avançar na Câmara Municipal.