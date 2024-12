Ação desmantela esquema que desviou R$ 10 milhões da saúde em Goiás

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (DECCOR), realizou na 3ª feira (17.dez.24) a Operação Speedy Cash, que investiga crimes de peculato e associação criminosa relacionados a um convênio entre a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) e uma associação privada sem fins lucrativos.

A ação cumpriu cinco mandados de prisão temporária e 17 mandados de busca e apreensão, além de medidas como afastamento de sigilos bancário e fiscal, suspensão de funções públicas e sequestro de bens avaliados em R$ 10 milhões, valor que teria sido desviado.

Investigação

De acordo com a DECCOR, o convênio firmado com a associação visava a aquisição de equipamentos para saúde móvel, palestras sobre acessibilidade e pesquisas relacionadas ao microbioma intestinal em pacientes com Doença de Crohn grave.

No entanto, as investigações apontam para dois núcleos criminosos: agentes públicos da Secretaria de Saúde de Goiânia, que teriam facilitado o desvio de recursos; integrantes da associação e de uma empresa privada, suspeitos de apropriar-se de R$ 9,9 milhões repassados pelo convênio.

A operação determinou ainda a indisponibilidade de bens e valores dos investigados, visando o ressarcimento dos cofres públicos. Entre as ações realizadas, destacam-se a suspensão de atividades econômicas ligadas aos suspeitos e o bloqueio de contas bancárias.