Acidente com roçadeira mata José Victor durante o trabalho em MS

José Victor Viana do Nascimento, de 22 anos, morreu em acidente de trabalho na tarde desta 3ª feira (14.jan.25), em Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande. O fato ocorreu por volta das 15h, enquanto ele operava uma roçadeira em uma empresa do setor florestal.

De acordo com informações do portal Hoje Mais, José sofreu ferimentos graves e, apesar dos esforços, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Seu corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para os procedimentos necessários.

José era morador do bairro Vila Haro. Nas redes sociais, amigos e familiares manifestaram pesar e prestaram homenagens, lamentando o ocorrido.