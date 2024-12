Acidente entre carro e ônibus mata duas crianças na BR-153, em Goiás

Acidente ocorrido na madrugada de 4ª feira (18.dez.24), no Km 102 da BR-153, em Santa Tereza de Goiás (GO), resultou na morte de duas crianças e deixou o pai delas gravemente ferido. A família viajava em um Fiat Uno quando o motorista tentou desviar de um tamanduá-bandeira que atravessava a pista, perdendo o controle do veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h. Após a manobra, o carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um ônibus interestadual. O impacto foi tão forte que o Fiat Uno se partiu ao meio.

De acordo com o jornal Metrópoles, as crianças, de 3 e 10 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O menino mais novo estava em uma cadeirinha de segurança, que foi completamente destruída pela colisão. A menina, de 10 anos, usava o cinto de segurança, mas também não sobreviveu.

O pai, que dirigia o veículo, foi resgatado em estado grave e levado para o hospital de Porangatu, em Goiás. No ônibus, que seguia de Goiânia para Palmas, nenhum dos passageiros ficou ferido.