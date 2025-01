Garro, jogador do Corinthians, é preso após acidente com morte

O meia Rodrigo Garro, jogador do Corinthians, esteve envolvido em um acidente fatal durante o último final de semana antes de sua reapresentação ao clube. Os fatos ocorreram na cidade de General Pico, província de La Pampa, localizada a cerca de 620 km de Buenos Aires.

Conforme o Jornal O Globo, Garro teria atropelado e matado um motociclista, identificado como Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos. Após o ocorrido, o jogador foi detido pelas autoridades locais, prestou depoimento e foi liberado. O caso está sendo tratado como homicídio culposo, caracterizado pela ausência de intenção de matar.

Segundo o Ministério Público da Argentina, que conduz as investigações, Rodrigo Garro estava acompanhado por outra pessoa, que não sofreu ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 2h45 da madrugada, quando o veículo conduzido pelo jogador colidiu frontalmente com a moto de Nicolás. A vítima não resistiu ao impacto e teve a morte confirmada ainda no local.

De acordo com as autoridades, Garro foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado positivo para a presença de álcool em seu organismo. O Ministério Público segue apurando as circunstâncias do acidente. Ainda conforme o Globo, o Corinthians, até o momento, não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.