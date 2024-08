Polícia desmonta fábrica de perfumes falsificados feitos com embalagens tiradas de lixão em MS

Na 5ª feira (15.ago.24), agentes da Seção de Investigação Geral (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Três Lagoas desmantelaram uma fábrica clandestina de perfumes falsificados na cidade, prendendo o responsável em flagrante. A operação foi deflagrada após uma denúncia informar sobre a venda de perfumes falsificados e artesanalmente produzidos na área central do município, com substâncias potencialmente nocivas à saúde.

Ao se aproximarem do local indicado, os policiais notaram um suspeito que tentou fugir a pé, mas foi capturado escondido em uma lanchonete nas proximidades. Durante a abordagem, os agentes encontraram várias sacolas contendo frascos de perfumes de marcas famosas, embalados em isopor e plástico, que o homem admitiu estar vendendo.

Sob questionamento, o suspeito levou os policiais até sua residência, localizada em um apartamento no Bairro Novo Oeste. Lá, os agentes descobriram uma espécie de laboratório improvisado em um dos quartos do imóvel.

No local, foram apreendidos dezenas de frascos de álcool etílico, essências químicas e quase 500 frascos vazios de perfumes, todos espalhados pelo chão. O homem confessou que comprava as embalagens vazias no “lixão” por R$ 1,00 cada, misturava álcool etílico com essências de perfumes ou produtos de limpeza, e depois enchia os frascos manualmente, sem qualquer tipo de medição, pesagem ou higienização, antes de vendê-los nas ruas.

O suspeito foi conduzido à sede da SIG, onde foi autuado em flagrante por falsificação e comercialização de substâncias cosméticas, crime que prevê pena de 10 a 15 anos de reclusão.