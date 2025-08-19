Adolescentes vão parar na DP após trote de violência doméstica com pedido de pizza

Três adolescentes foram conduzidas à delegacia em Primavera do Leste (MT) após usarem um falso código de socorro para simular situações de violência doméstica. O caso ocorreu na 6ª feira (15.ago.25), no bairro Primavera III.

Segundo a Polícia Civil, as menores ligavam para o número 197 pedindo “pizza”, um sinal usado por vítimas reais de agressão para pedir ajuda discretamente.

A intenção, porém, era apenas praticar trote. “Elas sabiam que a ligação seria tratada como caso de violência doméstica, o que mobilizou equipes policiais e gerou sérios prejuízos ao serviço público”, relatou a Polícia Civil em nota.

Acreditando na gravidade da ocorrência, policiais interromperam procedimentos de réus presos e deslocaram viaturas para atender às falsas denúncias. As linhas do 197 também ficaram ocupadas durante os trotes, o que impediu o recebimento de chamadas legítimas.

Após uma tarde inteira de diligências, as adolescentes foram localizadas e encaminhadas à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

De acordo com a Polícia Civil, passar trotes para serviços de emergência é crime previsto no Código Penal, com pena de detenção de até seis meses ou multa.