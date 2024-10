Agiotas 'faliam' vítimas e ajuizavam cobranças para legalizar prática

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), deflagrou na manhã de 3ª feira (9.out.24) a operação "Agiroprata", com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa composta por membros de uma mesma família, especializada na prática de agiotagem. Os criminosos cobravam juros abusivos, levando as vítimas a situações financeiras insustentáveis.

De acordo com as investigações, a família emprestava dinheiro a juros exorbitantes, que chegavam a 40%, utilizando notas promissórias como garantia. As vítimas eram pressionadas a renegociar suas dívidas, resultando na cobrança de juros sobre juros. Quando as vítimas não conseguiam mais pagar, os agiotas preenchiam as notas promissórias com o valor total da dívida, incluindo os juros acumulados, e executavam a cobrança na Justiça, dando uma aparência de legalidade à prática criminosa.

A operação já ouviu 12 vítimas que relataram ter sido enganadas por esse esquema, e as investigações indicam que o número total de prejudicados pode chegar a 40. Durante as buscas, foram apreendidas diversas notas promissórias em branco e cheques. Apesar de morarem em um bairro periférico, os integrantes da família mantinham um elevado padrão de vida, com veículos de luxo e terrenos em condomínios de alto padrão.

A Polícia Civil alerta sobre a importância da colaboração da população para denunciar esse tipo de crime e informa que denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 3268-1145.