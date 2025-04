Modelo e DJ de MS é suspeita de chefiar rede de prostituição na Europa

A modelo e DJ brasileira Rebeka Episcopo, conhecida como Beka, foi presa em Portugal durante uma operação da Polícia de Segurança Pública (PSP), suspeita de liderar uma rede de prostituição de mulheres no país europeu. Natural de Dourados, Rebeka vive na Europa há mais de 30 anos e é conhecida por atuar como DJ, produtora e empresária.

Segundo informações do portal G1, a prisão ocorreu na última 3ª feira (1º.abril.25), durante a operação batizada de Last Massage, que também resultou na detenção de outras cinco pessoas, incluindo um policial. A ação teve como foco desarticular um esquema de exploração sexual e sonegação previdenciária.

A PSP apreendeu 107 mil euros em espécie, dois cheques no valor de 10 mil euros e documentos que comprovariam a atuação do grupo. Rebeka aparece nas redes sociais como proprietária de duas unidades do Nuru Spa, localizadas em Lisboa e Cascais, com serviços classificados como “terapias de relaxamento e experiências sensoriais”.

A brasileira deve passar neste sábado (6.abril.25) por audiência que vai definir se continuará presa. Até o momento, a defesa da suspeita não se manifestou publicamente.