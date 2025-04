Dois homens imobilizam e matam pitbull asfixiado no meio da rua em MS

Um cão da raça pitbull foi morto de forma violenta por dois homens na noite da 5ª feira (3.abril.25), no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Câmeras de segurança registraram o momento em que o animal, aparentemente desorientado, avança contra um dos suspeitos. Após o ataque, a dupla mobiliza o cachorro e o asfixia até a morte.

Segundo testemunhas, o cão teve a boca e as patas amarradas antes de ser sufocado. Um dos homens chegou a subir em cima do animal, que ainda tentou se soltar, mas não resistiu. Após a ação, os suspeitos fugiram do local e deixaram o corpo do pitbull na calçada.

As testemunhas teriam informado ainda que o cachorro parecia estar em situação de maus-tratos, com ferimentos visíveis e peso abaixo do ideal para a raça. Há suspeita de que o animal tenha sido furtado pelos autores antes do episódio. O caso é investigado.