Gerente da Caixa liberou R$ 3 milhões em créditos ao ser vítima de extorsão

A Polícia Federal deflagrou, nesta 4ª feira (11.set.24), a Operação Cherut, com o objetivo de combater um esquema de extorsão praticado contra o gerente de uma agência da Caixa Econômica Federal em Teresina, no Piauí.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados judiciais: dois de busca e apreensão e dois de prisão temporária em São Paulo, além de um mandado de busca e apreensão em Teresina. As ordens foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Teresina.

A investigação teve início há seis dias, após uma denúncia feita à Polícia Federal pela inteligência da Caixa, que detectou um número elevado de fraudes em empréstimos bancários. Segundo as autoridades, os criminosos recrutavam "laranjas" para criar empresas de fachada e, sob ameaça do chefe do grupo criminoso, forçavam o gerente da agência a liberar empréstimos fraudulentos para essas empresas.

Até o momento, foram identificadas 35 empresas criadas sob essas condições, gerando um prejuízo estimado em mais de R$ 3 milhões ao Giro Caixa, linha de crédito destinada a empresas de diversos portes para aumentar o capital de giro.

Na última 2ª feira (9.set.24), uma mulher foi presa em flagrante em Teresina enquanto tentava obter um empréstimo em uma agência da Caixa, utilizando dados financeiros e contábeis fraudulentos.

Os investigados poderão responder por crimes como extorsão, falsificação de documentos e estelionato, além de outros delitos que possam surgir ao longo da investigação.