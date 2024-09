Fofoqueiro é alvo da polícia por expor vida sexual de moradores em MS

A Polícia Civil de Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, vem investigando há alguns meses diversas denúncias relacionadas a postagens feitas pelo perfil do Instagram "Nova Mil Grau". A página era conhecida por divulgar diariamente conteúdos ofensivos, muitas vezes misóginos, e fazer referências à vida íntima e sexual de homens, mulheres, adultos e adolescentes.

Ao longo da investigação, foram registradas dezenas de ocorrências de crimes contra a honra envolvendo vítimas de Nova Andradina e de cidades próximas, como Batayporã e Taquarussu. Os responsáveis pelo perfil usavam dados falsos na rede social para manter o anonimato e dificultar sua identificação.

Após um trabalho de monitoramento cibernético e diligências conduzidas pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, a polícia conseguiu identificar a proprietária da página. A mulher havia sido ouvida pela polícia em julho deste ano, quando ainda morava em Nova Andradina, mas negou envolvimento na criação e administração do perfil.

Com o avanço das investigações e a coleta de novas evidências, a polícia solicitou um mandado de busca e apreensão, que foi autorizado pelo Poder Judiciário. Nesta terça-feira (10/09), a operação foi realizada em imóveis da investigada e de outros suspeitos, no município de Campo Grande, onde ela havia retornado a morar após a criação da página.

Durante o cumprimento dos mandados, o cônjuge da investigada, um homem de 27 anos e natural de Nova Andradina, foi encontrado no local. Ele estava foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto, e foi detido. Na operação, foram apreendidos celulares e um notebook pertencentes aos investigados. Após nova oitiva, a mulher confessou ser a proprietária do perfil.

A Polícia Civil continua as investigações para apurar o possível envolvimento do cônjuge preso e de outras pessoas nos crimes cometidos através da página "Nova Mil Grau".