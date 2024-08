Após agressões, homem tenta matar desafeto com facadas no peito e queixo em MS

Na manhã de 3ª feira (6.ago.24), agentes da Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas-MS esclareceram as circunstâncias de uma tentativa de homicídio ocorrida no último sábado, que deixou um homem gravemente ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, na madrugada do sábado, policiais militares foram chamados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após um indivíduo desacordado e com sangramento intenso ser levado ao local por uma pessoa não identificada. A vítima apresentava ferimentos perfurocortantes no peito e no queixo.

Os agentes da SIG, ao tomarem conhecimento do crime, iniciaram as investigações. Entrevistas com testemunhas e análises de imagens de câmeras de segurança permitiram identificar o autor do ataque. A vítima, ao ser ouvida, relatou que o incidente ocorreu em um bar no Bairro Santa Rita, durante uma discussão sobre dívidas, momento em que foi atacada com uma faca.

O autor foi localizado em sua residência, onde a arma do crime também foi encontrada e apreendida. Durante seu depoimento na sede da SIG, ele confessou o crime, alegando que agiu em legítima defesa após ter sido agredido pela vítima.

As investigações continuam para determinar a possível participação de terceiros, com a inclusão de laudos periciais e depoimentos de outras testemunhas. Novas medidas investigativas podem ser adotadas conforme necessário.

O autor poderá ser processado por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.