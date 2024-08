Com medo dos autores, testemunhas esperaram 12 horas para denunciar homicídio em MS

A Polícia Civil identificou dois homens responsáveis pelo homicídio de José Honório da Silva, ocorrido no domingo (4.ago.24), no assentamento Mutum, em Brasilândia, a 382 quilômetros de Campo Grande. As testemunhas, temendo represálias dos criminosos, demoraram mais de 12 horas para denunciar o crime.

De acordo com a Delegacia de Brasilândia, o chamado para a ocorrência, localizada a 250 km da zona urbana do município, foi feito apenas às 9h do dia seguinte ao crime. A Polícia Militar e a Perícia Criminal também compareceram ao local.

As investigações revelaram que o homicídio aconteceu às 17h40min do domingo, conforme imagens de câmeras de segurança. Quatro indivíduos chegaram em duas motos próximas ao local. Um deles, de 55 anos e com diversos registros criminais, atacou a vítima com golpes de faca. A arma do crime foi localizada e apreendida.

Outros envolvidos, incluindo o segundo autor, de 24 anos, e duas testemunhas, ouviram os gritos de José Honório e correram até o local, onde viram o homicida usar um pedaço de madeira para golpear a vítima, já caída ao solo, afundando seu crânio.

Após o ataque, os agressores fugiram. A motivação do homicídio foi uma briga entre a vítima e os dois autores. A Polícia Civil continua as investigações para localizar os responsáveis, que atualmente estão foragidos.