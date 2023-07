Ministério Público denuncia servidor genro de Mara Caseiro por homicídio

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) denunciou Nivaldo Thiago Filho de Souza, de 37 anos, pelo homicídio doloso de Carlos Américo Duarte, de 59 anos, conhecido como 'Carlão'.

Nivaldo é genro da deputada estadual tucana Mara Caseiro e servidor comissionado.

Como mostramos aqui no MS Notícias, em (1º.mai.21), Nivaldo pilotava um barco em alta velocidade pelo Rio Miranda, em Aquidauana (MS), quando atingiu outro barco em que estava ‘Carlão’ e um grupo de pescadores.

Um vídeo mostra o filho de Carlão, Caê Duarte, de 30 anos, que sobreviveu ao acidente de barco, gritando desesperado após se ferir e ver o pai morrer atingido por embarcação conduzida por Nivaldo. O rapaz gritava: "O meu pai morreu" e, em desespero, fazia ameaças contra o suspeito.

Na época, após causar a morte de ‘Carlão’, segundo testemunhas, Nivaldo ainda tentou fugir, mas foi preso no mesmo dia.

O MP disse que o genro da deputada tucana, pilotava uma lancha batizada como “Mamba Negra” em alta velocidade. A promotoria também confirmou a informação adiantada pelo MS Notícias, de que Nilvaldo havia ingerido bebida alcoólica e não tinha habilitação.

De acordo com o MP, Nilvado fez uma curva em alta velocidade na cantramão e atingiu em cheio a embarcação Beira Rio II, que era pilotada por Rosivaldo Barboza de Lima e tinha como passageiros 'Carlão', que morreu na hora, e Caê, que foi resgatado com ferimentos.

O órgão pediu ainda que o servidor seja submetido a julgamento em júri popular e, caso seja condenado, o órgão pede que seja fixado o valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais causados pela infração.

ESPEROU A 'POEIRA BAIXAR'

Após matar 'Carlão', Nivaldo, que no meio político é conhecido apenas como Thiago, foi afastado do cargo comissionado que tinha na Casa Civil do governo de Reinaldo Azambuja (PSDB). O afastamento retroativo saiu em 12 de maio de 2021, 11 dias após o acidente.

Na época, em razão da grande repercussão do caso, Mara chegou a usar o espaço na Assembleia do Estado para defender que a situação se tratava de um acidente. "O que aconteceu foi um acidente, envolvendo pais de família. Temos que deixar bem claro isso. Ali não tinha ninguém querendo causar prejuízos para ninguém. Eram famílias querendo se divertir, ter momentos de felicidade. Mas infelizmente acabou terminando, esse sábado que poderia ser de tanta felicidade, num momento de tristeza para famílias que foram envolvidas nessa tragédia", argumentou deputada tucana.

Atualmente, o genro de Mara voltou a conseguir um cargo no governo. Agora ele ocupa um cargo administrativo superior de assessoramento — sigla CCA-02 — onde recebe desde 1º de janeiro de 2023 uma remuneração fixa mensal de R$ 28.224 do governo de Mato Grosso do Sul. Antes de matar 'Carlão', Nivaldo recebia menos da metade do atual salário.