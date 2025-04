Após morte de Jorginho, fazendeiro é preso por abater 2 onças em MS

A Polícia Militar Ambiental (PMA) prendeu na 5ª feira (24.abril.25) um homem de 37 anos suspeito de abater duas onças-pardas em uma propriedade rural de Camapuã. A ação ocorreu após denúncia anônima que alertou sobre prática de caça ilegal na região.

No local, os policiais encontraram as carcaças dos animais, espécie ameaçada de extinção e protegida pela legislação ambiental brasileira. O suspeito portava um revólver calibre .357, marca Taurus, modelo Magnum, e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Camapuã.

Segundo a PMA, o caso não tem relação com o episódio recente da captura da onça-pintada que matou o caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, no Pantanal. Este animal está atualmente sob cuidados no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) de Campo Grande.

O crime será investigado pela Polícia Civil, que apura se haveria destinação comercial das peles ou se o caso se restringe à prática de caça ilegal. O Governo do Estado reforçou o policiamento ambiental em Mato Grosso do Sul para intensificar a repressão à caça e fortalecer ações de educação ambiental em áreas rurais, rodovias e pontos turísticos.

CASO JORGINHO

Jorge, mais conhecido como Jorginho, era caseiro de um pesqueiro na região do Touro Morto, em Miranda. Ele morreu na madrugada do último dia 21 após ser atacado por uma onça-pintada. Ele foi dado como desaparecido e familiares encontraram vestígios de sangue e pegadas de animal no local. Durante buscas, o corpo dele foi localizado com partes devoradas pelo animal.

A polícia e equipes especializadas conseguiram capturar a onça e identificaram que se tratava de um animal macho, velho, doente e com sinais de desnutrição, o que teria motivado o ataque. A onça foi trazida para o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) em Campo Grande, onde recebe tratamento e não deverá ser devolvida à natureza.