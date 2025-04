Onça pode ter matado Jorge por fome, diz PMA após buscas por corpo

A Polícia Militar Ambiental (PMA) disse em nota nesta 3ª feira (22.abril.25), que a onça-pintada que matou o caseiro de um rancho na região conhecida como "Touro Morto", no Pantanal, pode tê-lo atacado por fome. O corpo de Jorge Avalo, de 60 anos, foi encontrado nesta terça em uma área isolada entre os municípios de Miranda e Aquidauana.

Jorge estava desaparecido desde domingo (21), quando foi visto pela última vez. Um guia de pesca foi até o local para comprar mel e encontrou vestígios de sangue e pegadas de felino de grande porte, acionando imediatamente a PMA.

Equipes das bases de Corumbá, Miranda e Aquidauana foram mobilizadas e contaram com o apoio do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e da Polícia Civil para acessar a área, de difícil acesso e somente alcançável por barco ou aeronave. Após buscas iniciadas na segunda, o corpo foi encontrado por volta das 10h desta terça em um capão de mato a 280 metros do rancho onde Jorge morava.

Segundo a PMA, os indícios encontrados no local indicam que o ataque foi provocado por uma onça-pintada. A motivação pode estar ligada à escassez de alimento ou outros comportamentos, como defesa territorial. A perícia foi acionada para análise do local e remoção do corpo.

A propriedade contava com sistema de câmeras de segurança, mas os equipamentos estavam inoperantes no momento do ataque.

ALERTA

A PMA reforça que alimentar animais silvestres é prática proibida por legislação federal e estadual. Além de ser crime ambiental, a ação aumenta o risco de ataques, ao condicionar animais de grande porte a associarem humanos à oferta de alimento.

“Essa prática é perigosa e pode levar a tragédias como essa”, alerta a corporação. Em 2023, a unidade de Miranda participou do monitoramento de um felino na região do Morro do Azeite e instalou placas de advertência para orientar moradores e turistas.