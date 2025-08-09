Após ser demitido, Eleandro tenta invadir casa do ex-patrão e morre em confronto

Eleandro Martins da Silva, de 37 anos, morreu na noite de 5ª feira (7.ago.25) após entrar em confronto com a Polícia Militar em Ribas do Rio Pardo. Armado com uma faca, ele tentou atacar os policiais durante uma abordagem no bairro Parque Estoril.

Segundo a PM, Eleandro havia sido demitido recentemente e, inconformado, passou a ameaçar de morte o ex-patrão. Na noite do confronto, ele tentou invadir a casa da vítima, onde também estava a esposa do homem, grávida de nove meses. Testemunhas contaram que o suspeito chegou a pular o muro, mas recuou ao perceber que estava sendo observado.

Temendo pela segurança da família, o ex-patrão acionou a polícia e repassou fotos e informações sobre o agressor. Durante as buscas, Eleandro foi localizado nas proximidades e, ao ser abordado, avançou contra o comandante da equipe com uma faca. Os policiais reagiram e efetuaram disparos.

Eleandro chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A ocorrência segue em investigação.

O suspeito tinha uma extensa ficha criminal, com passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, lesão corporal e furtos. Ele também era acusado de matar, a facadas, Elias Tertuliano da Silva, de 52 anos, em fevereiro de 2021, durante uma discussão em um bar na cidade.