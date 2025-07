Polícia prende 6 por morte de 'Delzin' e desmonta braço do PCC em MS

A Polícia Civil prendeu seis pessoas envolvidas na execução de Edeilson Cardoso dos Santos, de 40 anos, e desarticulou uma célula de facção criminosa que atuava em Coxim, no norte de Mato Grosso do Sul. A operação contou com apoio da Polícia Militar e da Polícia Científica.

Edeilson foi morto a tiros na noite de sábado (26.jul.25), na Rua 7, no bairro Vale do Taquari. Conforme as investigações, ele foi alvo de uma execução planejada por integrantes de PCC (Primeiro Comando da Capital), facção o qual era rival. O homem já havia sofrido uma tentativa de homicídio no mesmo local, em janeiro deste ano, e teve um comparsa morto em junho, em situação semelhante.

Logo após o crime, a polícia localizou o esconderijo do grupo que arquitetou a execução. Quatro pessoas foram presas por envolvimento direto no homicídio e por integrarem organização criminosa. Dois executores, vindos da cidade de Rio Verde de Mato Grosso, também foram detidos.

Eles teriam recebido ordens de lideranças do PCC para cometer o crime. A motocicleta usada na ação foi encontrada, e os dois autores foram capturados e levados à Delegacia de Coxim.

Durante os depoimentos, a polícia identificou a estrutura organizada da facção, com divisão de funções, armamento, uso de veículos e ocultação de provas. O grupo operava com funções hierarquizadas, como "geral da cidade", "disciplinar de bairro" e executores contratados.

Segundo a investigação, R.N.V., de 21 anos, atuava como o “geral da cidade de Coxim”, comandando as ações e fornecendo os instrumentos do crime. J.H.S.D.F., de 21 anos, e V.V.P., de 21, executaram os disparos após substituírem F.F.M.P., que teria desistido da ação. L.C.O., de 28 anos, natural de São Paulo, foi responsável por ocultar a arma usada no crime, e G.S.C.S., de 18 anos, por recuperar a motocicleta abandonada.

O celular de Edeilson, considerado peça-chave na investigação, foi recuperado, junto com os aparelhos dos suspeitos. Todos os envolvidos foram autuados em flagrante, e a Justiça foi acionada para converter as prisões em preventivas. A polícia segue com as investigações para localizar a arma e apurar a participação da facção em outros homicídios com características semelhantes.