Pintor foi morto por companheiro após exame confirmar doença, diz polícia

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o assassinato do pintor Israel Reis dos Santos, de 53 anos, ocorrido no dia 16 de maio, no bairro Guanandi, em Campo Grande. O crime foi cometido pelo companheiro da vítima, Reinaldo Ribeiro, de 43 anos, que segue preso preventivamente. O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a investigação, o assassinato ocorreu após Reinaldo encontrar, na casa de Israel, um exame médico que confirmava diagnóstico positivo para HIV. A descoberta teria motivado uma discussão e, em seguida, o crime.

De acordo com o inquérito policial, Reinaldo agrediu Israel com um pedaço de madeira, causando traumatismo cranioencefálico. Em seguida, desferiu um golpe de faca no pescoço da vítima e utilizou o fio de um ferro de passar roupas para estrangulá-lo.

O laudo necroscópico apontou que a causa da morte foi o traumatismo provocado por ação contundente. As lesões no pescoço não apresentaram reação vital, indicando que a vítima já estava morta quando foi estrangulada.

Após o crime, Reinaldo danificou o sistema interno de segurança da residência, inclusive câmeras ocultas, para tentar dificultar as investigações.

Mesmo após cometer o assassinato, Reinaldo tentou se passar por amigo da vítima nas redes sociais. Publicou mensagens de luto com fotos ao lado de Israel e chegou a escrever: “Você não merecia morrer assim, meu nobre amigo, mas vou lembrar de você assim, sempre sorrindo e de bem com a vida apesar de tudo. Meus sentimentos a toda família e amigos e descanse em paz, meu irmão Israel Reis".

PRISÃO

Durante a investigação, testemunhas relataram à DHPP que Reinaldo e Israel mantinham relacionamento amoroso. Com base nos indícios e nos depoimentos, a polícia pediu a prisão temporária do suspeito, que foi capturado e interrogado, mas negou envolvimento no crime.

O Ministério Público denunciou Reinaldo, e a Justiça converteu a prisão em preventiva. O acusado segue preso e responderá por homicídio qualificado, por motivo torpe e meio cruel.