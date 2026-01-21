Assassino do pai, Adriano se entrega à polícia em Campo Grande

Adriano do Couto Marques, de 40 anos, suspeito de assassinar o próprio pai, Romário Paes Cardoso, de 70 anos, apresentou-se à polícia na tarde desta terça-feira (20.jan.26), 48 horas após o crime, em Campo Grande (MS).

Adriano chegou à 2ª Delegacia de Polícia acompanhado de um advogado e permaneceu no local, onde prestou depoimento.

O crime ocorreu na tarde de domingo (18.jan.26), na Rua Guia-Miçu, no bairro Jardim Colúmbia. Conforme apurado, pai e filho teriam se desentendido após o desaparecimento de um brinquedo, enquanto diversas crianças da família brincavam no quintal da vítima.

A esposa de Adriano e a madrasta dele (esposa de Romário) teriam iniciado uma discussão que envolveu pai e filho, ambos defendendo suas respectivas cônjuges.

Durante a briga, Adriano sacou a arma e, mesmo na frente de seis crianças, matou o próprio pai, alvejando-o ao menos cinco vezes na cabeça. O rosto da vítima, segundo apurado, ficou desfigurado.

Após o homicídio, o suspeito fugiu em uma motocicleta e passou a ser procurado. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram na cena do crime realizando os procedimentos de praxe, o que incluiu a apreensão de câmeras de segurança, um telefone celular e projéteis.