Bandido pedia aliança de idosos para simpatia de terçol e roubava joias

A Polícia Civil prendeu nesta 2ª feira (19.maio.25) um homem de 49 anos suspeito de cometer ao menos três assaltos contra idosos em Campo Grande, com o objetivo específico de roubar alianças de ouro. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf).

Segundo as investigações, o criminoso utilizava um VW Gol vermelho para abordar as vítimas nos bairros Jardim Tarumã e Campo Nobre, sempre em plena luz do dia. Ele se aproximava dos idosos alegando estar com terçol e pedia a aliança deles como "simpatia" para esfregar nos olhos. Diante da recusa, anunciava o assalto e fazia ameaças para obrigar as vítimas a entregar as joias.

As vítimas relataram que os crimes ocorreram quando transitavam próximas de suas residências, usando suas alianças de casamento. Após os registros das ocorrências, a DERF identificou o suspeito, que foi reconhecido por todas as vítimas.

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do autor, que foi decretada pela 2ª Vara Criminal da Capital. O homem foi capturado em frente à sua casa, onde também foi apreendido o veículo usado nos crimes.