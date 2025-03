Homem mente sobre roubo de carro em MS e vai responder criminalmente

Um homem de 23 anos foi indiciado por estelionato e falsa comunicação de crime após inventar um assalto na rodovia entre Fátima do Sul e Dourados. A farsa foi descoberta pela Polícia Civil durante as investigações.

O suspeito compareceu à delegacia relatando que havia sido vítima de um assalto. Segundo ele, dois homens em uma motocicleta o teriam abordado e levado o carro que ele alugou em São Lourenço (MG), além de R$ 5 mil em dinheiro.

Ele contou que pretendia ir ao Paraguai comprar roupas para a filha, que está para nascer, e que, após o suposto crime, caminhou até a cidade e se hospedou em um hotel, procurando a polícia apenas no dia seguinte.

No entanto, os investigadores logo perceberam contradições no depoimento e começaram a checar as informações. Em pouco tempo, descobriram que o veículo já estava na fronteira com o Paraguai antes mesmo da data em que o suspeito disse ter ocorrido o roubo.

Diante das evidências, ele confessou ter levado o carro até a fronteira, mas se recusou a informar quem o havia contratado e quem ficou com o veículo. A alegação de que estava com R$ 5 mil também foi desmentida. Posteriormente, o homem admitiu que tinha apenas R$ 1 mil, usado para cobrir as despesas da viagem.