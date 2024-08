Bandido do caminhão roubado que tentou matar PRFs a tiros em MS pega 14 anos de prisão

Um homem foi condenado a 14 anos, 5 meses e 10 dias de prisão pelo Tribunal do Júri da 5ª Vara Federal de Campo Grande por tentativa de homicídio contra policiais rodoviários federais e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, ele foi condenado por desobediência e deverá pagar 430 dias-multa. A sentença foi proferida na última quinta-feira (8), após denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) em agosto de 2023.

De acordo com a acusação, o réu disparou contra policiais rodoviários federais durante uma perseguição, após ignorar ordens de parada enquanto dirigia um caminhão roubado. O veículo havia sido subtraído na cidade de Nova Olímpia, Mato Grosso, e estava sendo conduzido em direção a Dourados, onde seria vendido. Durante a fuga, o homem atirou contra os agentes de segurança, que responderam ao ataque. Mesmo ferido, ele conseguiu escapar para uma área de mata, mas foi capturado no dia seguinte. Ao ser preso, confessou que havia descartado a arma utilizada nos disparos.

Inicialmente, o caso foi tramitado na Justiça estadual, mas foi transferido para a Justiça Federal, que tem competência para julgar crimes cometidos contra funcionários públicos federais em razão do exercício de suas funções.

A Justiça também manteve a prisão preventiva do réu, como solicitado pelo MPF. O homem possui um histórico de crimes graves, incluindo latrocínio e roubo, o que, segundo o MPF, o torna um risco à ordem pública. “Os crimes pelos quais está sendo denunciado foram praticados com uma ousadia incomum, representando um ataque ostensivo à vida de três agentes de segurança pública, após intensa perseguição por rodovia federal, o que também colocou em risco a vida dos que nela trafegavam”, destacou o MPF na denúncia.

O juiz que presidiu o caso enfatizou que o réu já havia sido condenado anteriormente a penas que ultrapassavam 40 anos de reclusão, das quais cumpriu parte em regime fechado antes de progredir para o semiaberto. Menos de um ano após essa progressão, ele fugiu do sistema penitenciário.

A sessão no Tribunal do Júri contou com a participação do procurador da República Daniel Hailey Soares Emiliano e do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri (GATJ), representado pelo procurador da República Fabrício Carrer.