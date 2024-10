Bêbado em festa filmou tela de celular e vazou 'nudes' de jovem em MS

A Delegacia de Polícia Civil de Brasilândia, a 382 quilômetros de Campo Grande, concluiu nesta semana inquérito que apurava a divulgação não autorizada de imagens íntimas de uma jovem de 19 anos. A investigação revelou que o responsável pela divulgação foi um homem de 20 anos, embriagado, que acessou o celular da vítima sem permissão durante uma festa.

O caso veio à tona quando a jovem foi informada por amigos sobre a circulação de um vídeo íntimo seu na internet. Inicialmente, ela suspeitou que o ex-namorado estivesse envolvido, mas as investigações demonstraram que ele não teve participação no crime.

Durante as diligências, foi esclarecido que o irmão da vítima, um adolescente de 15 anos, havia desbloqueado o celular a pedido de outro indivíduo presente na festa.

Sob efeito de álcool, o autor acessou o aparelho, encontrou os vídeos íntimos e gravou a tela do celular enquanto os reproduzia. Em seguida, compartilhou as imagens entre amigos, o que resultou na rápida disseminação do conteúdo pela cidade.

Ele foi indiciado pelos crimes de divulgação de imagens pornográficas, previsto no artigo 218-C do Código Penal, e invasão de dispositivo informático, conforme o artigo 154-A, ambos com penas de reclusão.

O irmão da vítima, por ser menor de idade, será responsabilizado por ato infracional análogo ao crime de invasão de dispositivo. A Polícia Civil alerta que a divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento é um crime grave, com consequências severas, e quem pratica essa ação será legalmente responsabilizado.