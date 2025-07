Briga por causa de gado entre vizinhos termina com Volnei morto a tiro

Produtor rural identificado como Volnei Kommers Beutinger, de 52 anos, foi morto a tiros na manhã de 5ª feira (10.jul.25) em uma fazenda localizada às margens da rodovia MS-468, na região do distrito de Itahum, zona rural de Dourados. O principal suspeito do crime, um homem de 65 anos, se apresentou à Polícia Civil nesta 6ª feira (11.jul.25).

De acordo com informações da Polícia Civil e da imprensa local, o homicídio ocorreu após uma discussão entre Volnei e o filho do suspeito, de 37 anos, motivada por um conflito envolvendo a entrada de gado em propriedade alheia.

A vítima e o filho do autor teriam entrado em luta corporal, momento em que o autor interveio e atirou contra Volnei com um revólver calibre .38, atingindo-o no peito. A vítima morreu ainda no local.

Testemunhas relataram que o crime ocorreu dentro da propriedade do autor. Após o disparo, o suspeito, com apoio de outras pessoas, retirou o corpo do local e o transportou até a entrada da fazenda pertencente à vítima, tentativa que, segundo a Polícia Civil, configura fraude processual.

A Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (Depac/Dourados) esteve no local, junto com a perícia criminal. O celular da vítima foi apreendido para investigação. A Polícia informou que Volnei e o autor do crime mantinham conflitos anteriores relacionados aos limites das propriedades vizinhas.

O autor do disparo deve responder pelos crimes de homicídio simples e fraude processual. As investigações seguem em andamento.