Adolescente é baleado por engano em tentativa de homicídio em MS

Um adolescente de 16 anos foi baleado na madrugada deste sábado (21.jun.25) em Nova Alvorada do Sul. O disparo teria ocorrido durante uma tentativa de homicídio, motivada por ciúmes.

Segundo o portal Rio Brilhante em Tempo Real, a Polícia Militar foi acionada após a chegada de uma das vítimas ao Hospital Francisca Ortega. Conforme relato, o alvo dos tiros seria um homem envolvido com a atual companheira do suspeito, que chegou ao local em um veículo HB20 cinza e atirou em sua direção.

No entanto, o disparo acabou atingindo o adolescente, que foi ferido no ombro esquerdo. Após o crime, o autor fugiu e ainda não foi localizado. A ocorrência foi registrada e as investigações seguem a cargo da Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul.