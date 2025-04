Cadela é resgatada após viralizar latindo de dor enquanto era espancada

Uma mulher de 62 anos foi presa em flagrante na 2ª feira (7.abril.25) por maus-tratos contra uma cadela no Recanto das Emas, no Distrito Federal. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), chegou até o local após receber denúncia com vídeo que mostra a agressora desferindo golpes com um pedaço de madeira, acompanhados de gritos e latidos de dor.

A Operação Orange 3 foi deflagrada imediatamente, e os agentes se deslocaram até a Quadra 405 da região administrativa. No endereço, encontraram a cadela presa por uma corrente extremamente curta, o que impedia sua movimentação — o que, segundo a Lei Distrital nº 4.060/2007, caracteriza maus-tratos.

Embora tenha negado as agressões, a mulher admitiu manter o animal amarrado por ele supostamente atacar outro cão de menor porte. A cadela foi resgatada e levada ao Hospital Veterinário para avaliação médica, sendo posteriormente encaminhada para um abrigo seguro.

A agressora foi autuada em flagrante por maus-tratos a animal doméstico.