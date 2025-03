Derick, de 7 anos, morre em explosão enquanto retirava carrapatos de cachorro

Derick Gustavo de Souza Sales, de 7 anos, morreu na 3ª.feira (25.mar.25), após sofrer queimaduras graves em um acidente provocado com álcool, no sábado (22.mar.25), em São Gabriel do Oeste (MS).

O acidente aconteceu na casa da avó, onde Derick estava com a mãe e uma tia.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a criança estava ao lado de uma tia enquanto ela tirava carrapatos de um cachorro. No intuito de matar os parasitas, a tia colocou álcool em um pote e ateou fogo.

Sem perceber que o fogo não estava totalmente apagado, a tia colocou mais álcool, causando uma explosão que atingiu a criança. A mãe, que também estava no local, jogou água para tentar apagar, mas as chamas aumentaram.

Derick foi inicialmente atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital local. Devido à gravidade das queimaduras, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internado até não resistir aos ferimentos.

A direção da Escola Ênio Carlos Bortolini, onde o pequeno estudavam suspendeu as aulas no período da tarde da terça-feira em luto pela perda do aluno. A Secretaria Municipal de Educação também emitiu nota de pesar: “É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de nosso querido aluno. Toda a comunidade escolar e a Administração Municipal se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor".

A criança será velada na Pax Primavera, em São Gabriel do Oeste, mas o horário ainda não foi definido. A polícia investiga o caso.

As aulas na escola estão previstas para retornar normalmente nesta quarta-feira (26).