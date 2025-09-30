MS Notícias

TRAGÉDIA

Calina pede 'último abraço' após ser esfaqueada e morta por filho de 9 anos

Mulher havia perdido dois filhos no mesmo dia há dois anos

Mulher disse a testemunhas que não iria sobreviverMulher disse a testemunhas que não iria sobreviver - Reprodução
Uma mulher de 37 anos foi morta com um golpe de faca pelo próprio filho de 9 anos, na noite da última 5ª feira (25.set.25), em Parelheiros, zona sul de São Paulo. O crime ocorreu após uma discussão entre mãe e filho, iniciada por conta de uma bronca.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, Caline Arruda dos Santos, foi até a casa do padrasto do menino para buscá-lo, momento em que teria dito que contaria o comportamento dele a um familiar. Em seguida, o garoto foi até a cozinha, escondeu uma faca sob a blusa e, ao se aproximar da mãe, desferiu o golpe no abdômen.

Mesmo ferida, Caline ainda pediu um último abraço ao filho antes de ser socorrida. Ela foi levada a uma unidade de saúde, mas chegou sem vida.

Caline já havia enfrentado outras tragédias familiares. Em 2023, perdeu dois filhos no mesmo dia, um adolescente espancado em uma quadra de esportes e um bebê que estava doente. Segundo familiares, o filho caçula apresentava histórico de agressividade e dificuldade em lidar com repreensões.

Por ter menos de 12 anos, o menino não pode ser responsabilizado criminalmente. Ele está sob cuidados do Conselho Tutelar e foi encaminhado para ficar com parentes. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação.

