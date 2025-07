Empresário, Leandro mata Mauro com facada no pescoço na sorveteria (vídeo)

Leandro Castro Marinho, de 40 anos, é acusado de matar com uma facada no pescoço Mauro Sérgio de Souza, de 49 anos. O crime aconteceu no domingo (6.jul.25) em frente à Sorveteria Néctar, na Rua Mauá, no Centro de Anápolis (GO).

Segundo a Polícia Civil, Mauro estava bêbado e teria iniciado uma discussão no interior da sorveteria com Leandro, que na ocasião estava com a esposa.

Após a discussão dentro do local, Leandro seguiu para sua caminhonete S10, na cor prata, estacionada na frente. Lá, ele pegou uma faca e foi até a calçada, onde Mauro seguia com as provocações, e desferiu um golpe de faca fatal no pescoço da vítima. Veja:

Em seguida, Leandro fugiu. Na mesma via onde o crime ocorreu, Leandro é proprietário de um pet shop e clínica veterinária.

Mais tarde, no mesmo dia, Leandro procurou a delegacia, acompanhado de um advogado, e foi ouvido e liberado pelas autoridades. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).