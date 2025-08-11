Mulher é encontrada morta em matagal sinais de facada e saco nas pernas

O corpo de uma mulher foi localizado na manhã desta 2ª feira (11.ago.25) em um matagal, na esquina das ruas Ceará e Sete de Setembro, próximo ao anel viário, na parte alta de Corumbá. A vítima, sem documentos de identificação, foi encontrada por pessoas que passavam pelo local e acionaram a polícia.

Segundo informações do Diário Corumbaense, o delegado Guilherme Oliveira Pena afirmou que as circunstâncias ainda estão sendo apuradas. “A mulher tem idade entre 20 e 27 anos, aproximadamente. Ela foi achada nesse local, mas aparentemente não morreu ali. Estava com um saco preso às pernas e, aparentemente, pode ter sido morta a facadas. Identificamos rapidamente golpes no pescoço. O corpo também apresenta uma marca na cabeça, mas ainda não é possível afirmar se foi provocada por impacto ou por arma branca”, disse.

A vítima vestia casaco e calça preta. Próximo ao corpo, os policiais encontraram uma pedra de tamanho médio. “Estamos apurando o caso, há poucos detalhes porque a região não conta com câmeras de segurança”, completou o delegado ao Diário Corumbaense.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram a perícia no local. O corpo foi recolhido por uma funerária e levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal). As investigações continuam para identificar a vítima e esclarecer o crime.