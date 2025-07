Edivaldo mata a irmã Juliete com facada no pescoço em MS

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante na noite de 6ª feira (25.jul.25), em Naviraí, acusado de matar a própria irmã com um golpe de faca no pescoço. A vítima, identificada como Juliete Vieira, tinha 35 anos.

De acordo com o portal Tá Na Mídia Naviraí, o crime aconteceu por volta das 22h30 na casa da família, situada na Rua Via Láctea, no bairro Sol Nascente. Edivaldo Vieira, a irmã e um idoso de 62 anos estavam ingerindo bebidas alcoólicas quando uma discussão entre os irmãos terminou em discussão.

Durante a briga, Juliete foi atingida no pescoço e caiu ao chão, perdendo grande quantidade de sangue. O idoso que presenciava a cena tentou intervir, mas acabou ferido no rosto, nariz, braços e mãos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local constatou que Juliete já estava sem vida. Edivaldo foi encontrado pelos policiais militares sentado em frente à residência e foi detido no local.

Ele foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por feminicídio, lesão corporal dolosa e violência doméstica. O caso segue sob investigação.