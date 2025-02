Caminhão de suspeito de matar esposa empresária é incendiado em MS

O caminhão de Fausto Júnior Aparecido de Oliveira, 31 anos, suspeito de assassinar a empresária Mirielle Santos, 26 anos, foi incendiado na madrugada desta 2ª feira (24.fev.25) em frente à sua residência, em Água Clara. O crime, registrado no último sábado (22.fev.24), foi o quarto feminicídio do ano em Mato Grosso do Sul, de um total de cinco já registrados.

O veículo incendiado pertencia ao suspeito e estava estacionado junto a outros dois caminhões, que também estavam na frente da casa. Segundo informações, um dos caminhões havia sido retirado por familiares antes do incêndio, deixando apenas o veículo incendiado no local. Até o momento, não há informações sobre a autoria do incêndio, e o caso segue em investigação.

Mirielle foi morta a tiros quando voltava de uma festa. Após o ataque, Fausto a levou ao hospital e tentou simular um acidente. A polícia já apreendeu a arma do crime, um revólver calibre .38, encontrado municiado com seis cartuchos, sendo três deflagrados e três intactos.

Conforme o site da Rádio Caçula, o advogado de Fausto declarou que o caso teria sido um “acidente” e afirmou que estava em negociação para apresentar seu cliente às autoridades. No entanto, a polícia mantém o pedido de prisão em flagrante do suspeito.

Fausto já possui passagens criminais. Em 2016, foi acusado de assassinar Cleiton Eduardo dos Santos, mas acabou absolvido após alegação de legítima defesa. Em junho de 2023, ele também foi apontado como autor de uma tentativa de homicídio, após esfaquear um homem durante uma discussão.