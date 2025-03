Caminhoneiro tenta desviar de cadeirante e mata mulher atropelada em MS

Uma mulher de 54 anos morreu em um acidente de trânsito no início da tarde desta 2ª feira (17.mar.25), em Nova Andradina. A colisão ocorreu na Rua Ineri Périgo, próximo ao ESF (Estratégia de Saúde da Família) do Horto Florestal, em frente à sede da Banda Marcial Municipal Getúlio Vargas.

A vítima, identificada como Rosimar dos Santos, estava em uma bicicleta elétrica quando foi atingida por um caminhão baú de uma transportadora local. Segundo informações apuradas pelo site Nova News, testemunhas relataram que o motorista do caminhão tentou desviar de um cadeirante que atravessava a via, momento em que atingiu Rosimar, que estaria no ponto cego do veículo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar isolaram a área e controlaram o trânsito até a chegada da Polícia Científica, responsável pelos procedimentos de perícia. As causas do acidente ainda serão apuradas oficialmente,.