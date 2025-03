Menino de 6 anos morre cinco dias após grave acidente na BR-163 em MS

Cinco dias após um grave acidente na BR-163, em Dourados, a criança de seis anos que estava internada no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) não resistiu e faleceu na tarde da 6ª feira (7.mar.25).

Dyego Valdir Gomes Miranda estava em uma Kombi com a família quando o veículo capotou diversas vezes após ser atingido por uma Ford Ranger na noite de domingo (2.mar.25). Seu irmão, Carlos Rikelme Gomes de Freitas, de 9 anos, morreu no local.

O acidente ocorreu nas proximidades da Aplic Aviação Agrícola. Segundo informações do Dourados News, o pai das crianças, Cleiton Marcelo Miranda, 46 anos, conduzia a Kombi em direção ao Trevo da Bandeira quando foi atingido pela caminhonete Ford Ranger, dirigida por Luciano Braga Piteri, 35, morador de Nova América, distrito de Caarapó. Com o impacto, o veículo capotou e parou cerca de 100 metros distante da rodovia.

Um terceiro carro, um GM Corsa, tentou desviar da colisão e também saiu da pista. Socorristas foram acionados, mas Carlos morreu no local. Dyego foi levado ao hospital em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado por volta das 15h30 de sexta-feira.

Além dos irmãos, a mãe, Maria Aparecida Gomes Lemes, 27 anos, e a irmã, uma adolescente de 15 anos, também estavam no veículo e foram levadas para o Hospital da Vida, assim como o pai das crianças. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente.