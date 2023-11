Cantora denuncia ex-marido por fazer seguro de vida em seu nome

A cantora sertaneja Naiara Azevedo procurou a polícia para relatar que está preocupada com sua segurança, após seu ex-marido Rafael Cabral fazer um seguro de vida em seu nome, com um valor extremamente alto, e tendo próprio Cabral como beneficiário. A sertaneja também registrou um boletim de ocorrência contra Rafael Cabral por violência doméstica.

Segundo o boletim de ocorrência, Rafael fez um seguro de vida em nome de Naiara com um valor muito alto, deixando-a com medo por sua vida.

Naiara contou à polícia que não tem acesso às informações das contas bancárias, que são movimentadas pelo ex e a família dele. Além disso, afirmou que vários de seus bens, como casas e veículos de luxo não estão no nome dela, e sim de Rafael.

O advogado Guilherme Capanema, que representa Rafael, declarou que não foi informado e não tem conhecimento de todos os fatos. "Estamos apurando e levantando todas as questões, razão pela qual, no momento, não temos nada a declarar quanto a tal ponto", disse.

A cantora Naiara Azevedo também registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido e o ex-cunhado por constrangimento após ter equipamentos de show retirados de dentro do caminhão que era preparado para seguir para uma apresentação. Conforme a cantora sertaneja, na quarta-feira (29), a carreta usada nos shows estava sendo preparada para uma apresentação quando o ex-cunhado, Fernando, determinou que equipamentos fossem retirados e trancados em um galpão sem que a sertaneja pudesse ter acesso. Ela recebeu um recado dizendo que deveria locar o material se quisesse usar.

A Polícia Civil informou que registrou um boletim de ocorrência relativo ao fato ocorrido com a cantora, e que está tomando todas as medidas necessárias de investigação em conformidade com a Lei Maria da Penha. A defesa dos acusados não quis comentar sobre o caso.

Fonte: g1.