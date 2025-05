Carro bate em árvore no centro de Dourados e mata Toninho, de 66 anos

Antônio Marcos Passos, de 66 anos, conhecido como Toninho, morreu no domingo (5.maio.25) no Hospital da Vida, em Dourados, após sofrer um grave acidente de trânsito.

Segundo o jornal Ligado na Notícia, o acidente ocorreu na noite do sábado (4.maio.25), por volta das 22h, quando Toninho perdeu o controle do Fiat Palio que dirigia e colidiu contra uma árvore na Rua João Cândido Câmara, no centro da cidade.

A vítima foi socorrida em estado grave, passou por cirurgia e permaneceu internada com auxílio de aparelhos, mas não resistiu aos ferimentos. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela polícia.