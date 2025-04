Mecânico que destruiu família em acidente estava drogado e ficará preso

A Justiça converteu em preventiva a prisão do mecânico David Lopes Queiroz, de 29 anos, responsável pelo grave acidente ocorrido na noite de domingo (6.abril.25) na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia. A colisão provocada por ele resultou na morte de Drielle Leite Lopes e de três filhos: Helena Leite Saraiva, de 10 anos, João Lúcio Leite Saraiva, de 11, e José Augusto Saraiva, um bebê de apenas três meses.

A decisão judicial foi tomada com base na gravidade do caso e no parecer favorável do Ministério Público, após apuração preliminar apontar que David dirigia sob efeito de álcool e drogas no momento da colisão.

Testemunhas relataram à Polícia que o mecânico conduzia o Chevrolet Corsa em zigue-zague e em alta velocidade. Além disso, o irmão do autor informou aos agentes que David havia consumido cocaína antes do acidente. No hospital, policiais constataram que ele apresentava fala arrastada, sinais visíveis de embriaguez e usava palavras de baixo calão.

O acidente aconteceu quando David, ao tentar uma ultrapassagem malsucedida, atingiu violentamente a lateral do Volkswagen Saveiro onde estava a família. Após a colisão, o Corsa ainda bateu em uma carreta, e David foi arremessado do veículo, que pegou fogo em seguida. Ele foi socorrido com múltiplas fraturas e está internado na Santa Casa de Campo Grande sob escolta policial.

A Saveiro era conduzida por Oldinei Centurión Saraiva, de 42 anos, esposo de Drielle e pai das crianças. Ele e um dos filhos, de 12 anos, sobreviveram. A família retornava de uma visita a parentes em Sidrolândia.