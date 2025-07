Casal é encontrado morto em cobertura após criança notar sangue na parede

Um casal foi encontrado morto dentro de um apartamento triplex no Centro de Curitiba, na manhã de domingo (20.jul.25). A principal linha de investigação aponta que o homem atirou duas vezes na mulher e, em seguida, cometeu suicídio.

De acordo com informações do G1, o crime teria ocorrido na noite de sábado (19.jul.25), mas só foi descoberto no dia seguinte, após uma criança que mora no apartamento de baixo perceber sangue escorrendo pela parede. A criança alertou os pais, que acionaram a síndica e, posteriormente, a Polícia Militar. Ao arrombarem a porta, os agentes encontraram os dois corpos no interior do imóvel.

Segundo a delegada Aline Manzatto, responsável pelo caso, o homem era cidadão norte-americano e a mulher, sul-africana. O casal ocupava a cobertura do edifício havia cerca de dois meses, em regime de locação por temporada. A natureza da relação entre eles ainda não foi esclarecida. Familiares e conhecidos não foram localizados até o momento.

A polícia encontrou drogas e seringas no interior do imóvel, além de algumas espalhadas na calçada em frente ao prédio. A arma usada no crime era uma pistola 9mm importada e sem numeração.

“Tinha muita munição na casa, alongadores de carregador e até um carregador em forma de caracol, só esse tinha capacidade pra 50 munições”, afirmou a delegada.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de feminicídio, seguido de suicídio, e apura se os dois estavam no Brasil a trabalho ou a passeio.