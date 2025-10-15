Casal mata menina de 5 anos por 'atrapalhar rotina' e concreta corpo

O corpo de Maria Clara Aguirre Lisboa, de apenas cinco anos, foi encontrado enterrado e concretado nos fundos de uma casa em Itapetininga (SP), na 3ª feira (14.out.25). A mãe da criança, Luiza Aguirre Barbosa da Silva, e o padrasto, Rodrigo Ribeiro Machado, confessaram o homicídio e estão presos.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da menina estava em uma cova rasa, já em estado avançado de decomposição, com marcas de agressão causadas por instrumento contundente. Uma rebitadeira, possivelmente usada nas agressões, foi apreendida na residência com vestígios de sangue.

O casal admitiu ter levado dois dias para esconder o corpo no quintal e, em seguida, concretar o local. “Eles concretaram o local para ocultar o crime”, afirmou ao G1 o delegado Franco Augusto, responsável pelo caso. A Polícia Civil investiga se os pais de Rodrigo, proprietários do imóvel, tinham conhecimento do crime.

As investigações apontam que a criança era alvo de violência recorrente. De acordo com os depoimentos colhidos, Maria Clara era submetida a agressões físicas e psicológicas. O casal alegou que a presença da menina “atrapalhava” a rotina e que descontavam nela frustrações pessoais.

O desaparecimento da criança foi denunciado ao Conselho Tutelar no início de outubro pela avó paterna. O órgão relatou que já acompanhava o caso desde agosto, após denúncias de ameaça feitas pela mãe da vítima contra o ex-companheiro. Nos meses seguintes, no entanto, perdeu contato com Luiza e Maria Clara, mesmo após diversas tentativas por telefone e visitas aos endereços informados.

O casal foi preso temporariamente e deverá responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A perícia estima que o corpo da menina estava enterrado há cerca de 20 dias.