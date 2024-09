Chefes da saúde indígena pediam até 'nudes' para contratar enfermeiras

A Polícia Federal deflagrou nesta 4ª feira (18.set.24), a Operação Kalasiris, com o objetivo de desarticular um esquema criminoso envolvendo a gestão da saúde indígena no Distrito Sanitário Especial Indígena Xavante, em Barra do Garças (MT). A ação cumpre 14 medidas cautelares nas cidades de Barra do Garças (MT), Paranatinga (MT) e Aragarças (GO), conforme mandados expedidos pela Justiça Federal de Barra do Garças.

Entre as ordens judiciais estão um mandado de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão, além de duas suspensões de cargos públicos e a proibição de contato com as vítimas e testemunhas.

As investigações revelaram que gestores e conselheiros indígenas estavam envolvidos em um esquema de extorsão, exigindo pagamentos irregulares para a contratação e permanência de agentes de saúde. Foi descoberto também um esquema de manipulação e venda de vagas de trabalho, que comprometeu gravemente a gestão da saúde indígena e criou um ambiente de trabalho insalubre.

Os responsáveis não apenas cobravam valores abusivos como condição para manter os contratos, mas também exigiam imagens íntimas de enfermeiras contratadas, caracterizando assédio sexual. As profissionais que se recusavam a cumprir essas ordens ilegais eram retaliadas com remanejamentos de área ou demissões, justificadas por avaliações de desempenho manipuladas.

Além disso, as investigações indicaram a criação de um censo populacional indígena falso, com o intuito de justificar a abertura de novas vagas de contratação. Até o momento, os policiais seguem em busca do alvo do mandado de prisão, que se encontra foragido.