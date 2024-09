Milícia cercou e matou menor indígena com tiro na nuca na frente de mulheres e crianças

A Polícia Federal concluiu a investigação sobre o homicídio da adolescente indígena Paola Rodrigues, de 13 anos, ocorrido em 4 de dezembro de 2023, na Terra Indígena Kaingang Cacique Doble, no Rio Grande do Sul.

O inquérito policial, que indiciou 10 indígenas pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio, uso e disparo de arma de fogo, danos qualificados e formação de milícia privada, foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

O crime aconteceu durante um violento conflito entre indígenas dentro da Terra Indígena Kaingang Cacique Doble. Segundo a Polícia Federal, o grupo de agressores disparou com armas de fogo contra seus opositores, forçando as vítimas a se refugiarem em uma casa onde estava Paola Rodrigues.

No imóvel, que abrigava 15 pessoas, incluindo mulheres e crianças, os atacantes cercaram a residência e abriram fogo com espingardas de grosso calibre.

Apesar dos gritos de clemência vindos das vítimas, alertando sobre a presença de mulheres e crianças, os criminosos quebraram as janelas dos quartos nos fundos da casa e continuaram a atirar. Paola foi atingida na nuca e morreu na hora. Outros dois adolescentes ficaram feridos, mas sobreviveram.

Após o ataque, a Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar e da Força Nacional de Segurança, realizou a perícia no local do crime e colheu os depoimentos de vítimas e testemunhas.

Em março de 2024, a Operação Menés VI foi deflagrada, resultando no cumprimento de 11 mandados de prisão, sendo cinco preventivas e seis temporárias, além de 11 mandados de busca e apreensão. Agora, com a conclusão do inquérito, caberá ao Judiciário e ao Ministério Público dar prosseguimento ao caso.