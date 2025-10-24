Comerciante de placas solares, Hélio morre em batida com carreta na BR-163

O comerciante Hélio Brito, de 55 anos, morreu na manhã desta 6ª feira (24.out.25) após um grave acidente envolvendo o carro que dirigia e uma carreta na BR-163, em Coxim — a cerca de 252 km de Campo Grande.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Sydinei Assis, Hélio conduzia um Ford Ka no sentido de Coxim a Sonora, quando, por motivos ainda não esclarecidos, o veículo invadiu a pista contrária e colidiu contra a lateral de uma carreta que seguia no sentido oposto.

O motorista da carreta relatou que tentou frear por cerca de 15 a 20 metros ao perceber o carro invadindo sua pista, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o comerciante ficou preso às ferragens e morreu no local. Equipes do Corpo de Bombeiros de Coxim e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para atender à ocorrência. Hélio era conhecido na região por atuar no ramo de energia solar.