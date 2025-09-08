Vídeo: Brunna sobrevive a acidente, sai do carro e morre eletrocutada

A jovem Brunna Ribeiro de Castro Rosas, de 22 anos, morreu após um grave acidente de carro na madrugada da 2ª feira (8.set.25), em Belo Horizonte (MG).

Brunna era estudante de jornalismo da PUC Minas e estagiava há quase dois anos na equipe de jornalismo da TV Record Minas.

O acidente ocorreu na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro São Pedro, na região Centro-Sul da capital mineira.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro perdeu o controle e bateu violentamente contra um poste de semáforo. Veja:

Segundo testemunhas, o veículo seguia no sentido Centro quando o motorista, Gabriel de Faria Oliveira, de 26 anos, namorado de Brunna, perdeu o controle da direção.

Após a colisão, o carro pegou fogo quase imediatamente, gerando pânico entre os ocupantes e pessoas próximas.

Ao tentar sair do veículo, Brunna recebeu uma descarga elétrica causada por fios soltos do poste atingido e morreu ainda no local.

Testemunhas relataram à polícia que o motorista dirigia em alta velocidade no momento do acidente.

Além de Brunna e Gabriel, estava no carro Gustavo Lucas Pereira de Assis, de 36 anos, editor de imagens da emissora onde a jovem trabalhava.

Gustavo conseguiu sair do carro com vida e sofreu apenas queimaduras leves, sendo liberado do hospital ainda na manhã desta segunda.

Ele contou à polícia que o grupo havia saído de uma festa momentos antes do acidente.

Gabriel, o motorista, foi socorrido em estado grave e permanece internado no Hospital João XXIII.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas logo após o acidente.

A Cemig esteve no local para reparar os danos à rede elétrica, que causaram interrupção parcial no fornecimento de energia no bairro Sion.

A BHTrans também foi acionada para reorganizar o tráfego na região e liberar a avenida.

A Polícia Civil de Minas Gerais enviou a perícia ao local e encaminhou o corpo da jovem para o Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette.

Em nota, a Record Minas lamentou profundamente a morte de Brunna e destacou seu profissionalismo e carisma.

“A Brunna era inteligente, comprometida, divertida e cercada de amigos”, diz a nota da emissora.

A direção da TV Record informou que está prestando apoio à família e acompanha o estado de saúde dos sobreviventes.

A PUC Minas disse que jovem se formaria neste ano: "A Faculdade de Comunicação e Artes (FCA) da PUC Minas manifesta profundo pesar pelo falecimento da estudante Brunna Ribeiro de Castro Rosas. Aluna do curso de Jornalismo no Campus São Gabriel, Brunna se preparava para sua formatura no final deste ano. Atuava também como estagiária na TV Record Minas, onde demonstrava dedicação e talento para a profissão que escolheu. Neste momento de dor, a FCA se solidariza com familiares e amigos, expressando as mais sinceras condolências. A memória de Brunna será sempre lembrada com carinho por colegas, professores e funcionários. Hoje é um dia de luto para toda a nossa comunidade acadêmica, que se despede com tristeza de uma jovem promissora e querida".

O pai da jovem, Rogério Rosas, também fez um publicação de despedida à filha no Facebook: "Todos sabem que não sou de postar em redes sociais minha vida pessoal, mais hoje com muita tristeza e coração apertado comunico o falecimento de minha filha, Brunna Ribeiro de Castro Rosas, filha esta que sempre onde se encontrava trazia consigo o sorriso, o amor, a doçura e a paz. Deus sabe de tudo. Filhota, um dia iremos nos reencontrar. SAUDADES".

A Polícia Civil informou que ainda apura as circunstâncias do acidente e que não houve encaminhamento de suspeitos à delegacia até o momento.

O caso segue sob investigação.