Policial penal e namorada morrem em acidente; iriam visitar o filho dele

O policial penal Thiago Gomes Paré, de 36 anos, e sua namorada, Priscilla Cele Rosa Alves, de 40 anos, morreram na noite de 6 de setembro em um acidente na GO-080 quando viajavam para visitar o filho dele.

O acidente aconteceu nas proximidades de Goianésia, na região central do estado, e envolveu dois carros de passeio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a namorada de Thiago morreu no local e ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Goianésia, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram que o casal estava a poucos quilômetros de chegar à cidade onde mora o filho de Thiago, que vive com a mãe.

Segundo os bombeiros, a colisão foi lateral, provocada por uma tentativa malsucedida de ultrapassagem.

Além de Thiago, outro homem ficou ferido e também foi levado ao hospital; seu nome e estado de saúde não foram divulgados.

Thiago Paré era servidor da Polícia Penal desde 2017 e, atualmente, estava lotado na Escola Superior da corporação.

Em nota, a Polícia Penal lamentou a perda do agente e manifestou solidariedade à família, amigos e colegas de profissão. “Nos quadros da Polícia Penal desde 2017, Thiago estava lotado na Escola Superior da corporação, sendo exemplo de dedicação e responsabilidade. Após encerrar mais um plantão, ele viajava para encontrar o filho”, afirmou a corporação.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também prestou homenagem ao policial e ressaltou sua trajetória profissional.

A Polícia Civil foi acionada e investiga as circunstâncias do acidente, mas ainda não divulgou novas informações até a última atualização do caso.